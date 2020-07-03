Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу



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Дітям з ОРДЛО дозволять вступати до вишів без ЗНО

Нардепи підтримали законопроєкт Зеленського

Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 3 липня, прийняла за основу та в цілому законопроєкт про спрощення процедури вступу до вишів для абітурієнтів із окупованого Донбасу.

За ухвалення законопроєкту за основу висловилися 266 депутатів, а за прийняття законопроєкту в цілому — 310 (проти один).

Йдеться про зміни до закону України «Про вищу освіту», які ініціював президент Володимир Зеленський. 24 червня він передав відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Відповідно до нього, діти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей змогли б вступати до всіх вишів України без необхідності складати ЗНО. Крім того, держава буде оплачувати їхнє навчання.

Наразі вступники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання лише в обмеженому переліку українських закладів вищої освіти.

Голосування супроводжувалося емоційними дискусіями між спікером парламенту Дмитром Разумковим і депутатами від «Європейської солідарності», які виступали проти ухвалення цього закону. На деякий час вони заблокували трибуну Ради, після чого Разумков надав слово представнику «ЄС» Михайлу Забродському.

Він заявив, що закон потребує виваженого опрацювання, оскільки в чинній редакції несе загрози. Опозиція таакож наголошувала, що зміни до закону потребують виваженого доопрацювання та просила надати квоти і для дітей бійців АТО/ООС