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    Думки вголос

    Скасування ЗНО для студентів з окупованого Донбасу. Чи правильно це?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Скасування ЗНО для студентів з окупованого Донбасу. Чи правильно це?

    Вважаю абсолютно правильним скасування ЗНО для студентів з ОРДЛО

    Дивно, що цей крок викликав таку палку дискусію, адже очевидно, що він направлений на роботу з молоддю з наших окупованих територій. І якщо не працювати з молодими людьми, то з ким там працювати взагалі?

    Розумію, що комусь пільги для людей з ОРДЛО здаються несправедливими по відношенню до інших людей, які не мають пільг. Але це робиться не для того, щоб когось дискримінувати. Буває так, що державі доводиться за рахунок одних своїх громадян допомогти іншим, щоб у підсумку виграли усі. У даному випадку результат не буде миттєвим, але успішні народи як раз і відрізняються тим, що вміють мислити стратегічно і не живуть сьогоденням.

    Якщо розглядати ситуацію суто прагматично, то стає очевидно, що чим більше молодих людей ми зараз витягнемо з ОРДЛО сюди, тим менше їх буде воювати проти України на боці ЛДНР в майбутньому. Кожен абітурієнт з ОРДЛО - це -1 «громадянин ЛДНР». Відповідно - менші втрати для України.

    Звісно, хтось може повернутися назад, отримавши диплом тут, але таких буде меншість. Просто тому, що це не має сенсу. Для ОРДЛО український диплом не потрібен, там вистачить і фейкового диплома ЛДНР. Отже не має сенсу іхати вчитися на підконтрольну територію, якщо плануєш далі жити та працювати в Алчевську.

    Молоде покоління - це ті люди, за яких і треба перед усім боротися в ОРДЛО. Пенсіонерів вже не виправити. А молодь рятувати потрібно! Навіть тих, в кого батьки «сєпари», бо існує безліч прикладів, коли в асоціальних батьків є цілком нормальні, адекватні діти. І для того, щоб залучити молодь на свій бік, в України є всі інструменти.

    Я зараз навіть не про політику. Просто уявіть собі молоду людину з Донецька, який 16 або 17. Вона не пам’ятає життя без комендантської години. Не зустрічала світанок. Не бачила літака в небі над своїм містом. Навіть у KFC не була. Від переїзду до неокупованого українського мегаполісу у такої людини будуть лише позитивні враження, і навіть наша не надто розвинута держава може показатися раєм після реалій бандитської резервації.

    Впевнений, що треба усіляко заохочувати людей вибиратися з ОРДЛО на підконтрольну територію і допомагати тим нашім громадянам, які цього хочуть. Якщо не можемо звільнити ту територію силою, треба рятувати людей звідти.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗНО-2020 діти освіта ОРДЛО держава батьки молодь пільги
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