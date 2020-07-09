Разумков передав Зеленському закон про скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу



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Згідно зі змінами до закону «Про вищу освіту» діти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей зможуть вступати до всіх вишів України без необхідності складати ЗНО

Зміни до закону України «Про вищу освіту» ініціював президент

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» про особливості вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Донецької та Луганської областей».

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту №3734, оприлюдненого на сайті парламенту. Зазначено, що закон повернено з підписом голови ВР і передано на підпис президенту 8 липня.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про спрощення процедури вступу до вишів для абітурієнтів із окупованого Донбасу.

Йдеться про зміни до закону України «Про вищу освіту», які ініціював президент Володимир Зеленський. 24 червня він передав відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Відповідно до нього, діти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей змогли б вступати до всіх вишів України без необхідності складати ЗНО. Крім того, держава буде оплачувати їхнє навчання.

Наразі вступники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання лише в обмеженому переліку українських закладів вищої освіти.

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