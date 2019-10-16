У законопроекті щодо регулювання ринку азартних ігор непрописана система контролю за нелегальними закладами - експерти



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Законопроект про гральний бізнес має передбачити онлайн-систему, до якої будуть підключені всі ігрові автомати і за її допомогою вони будуть відстежуватися - журналіст

Законопроект щодо легалізації грального бізнесу передбачає створення спеціального уповноваженого органу - Ніконов

Створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, передбачене урядовим законопроектом щодо державного регулювання грального бізнесу, не відповідає на важливе питання ефективного контролю за діяльністю нелегальних гральних закладів.

Про це заявив журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу, повідомляє «Главком».

Зазначається, що під час пресконференції колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська та журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов проаналізували законопроект щодо регулювання грального бізнесу:

яка доля чекатиме на точки ігрових автоматів,

маскування ігрових автоматів під букмекерство та лотереї,

в яку суму оцінюється нелегальний ринок і що може посприяти легалізації.

Ніконов наголосив, що законопроект щодо легалізації грального бізнесу передбачає створення спеціального уповноваженого органу.

«Передбачене створення Комісії урядом, тобто це урядовий, чиновницький апарат. Ця комісія має перевіряти саме гральні салони. Проект передбачає, що нові пункти продажів будуть підключатися до відповідної онлайн-системи лотерей. Кожен ігровий автомат за законопроектом має відстежуватися та бути зареєстрований у цій системі. Адже зараз більшість залів – це «чорнуха». Що це таке? Це коли салони працюють без відповідних ліцензій з нелегальним обладнанням. Тепер уявіть, що певний ігровий салон нахабно не підключається до цієї системи і веде свою діяльність нелегально. У такому випадку цей салон буде чекати перевірка відповідної комісії. Як комісія буде проводити перевірку? Вона може самостійно приїжджати і дивитись або реагувати на виклики від стурбованих громадян. Проте коли вона на цю перевірку вийде? І як швидко ця заява надійде до цієї комісії? Чи надійде взагалі? Ми можемо тільки уявити, який буде вал заяв для невеличкої комісії», - заявив журналіст.

За словами Ніколова, законопроект взагалі передбачає перехідний період строком на рік, коли дається час на існування цим салонам у тому вигляді, в якому це є зараз. «Державі цей час потрібен на створення онлайн-системи, проведення тендерів та створення нормативної бази, та розробку системи оподаткування», - говорить журналіст.

Як зазначила Агія Загребельська, наразі посадовці, говорячи про легалізацію грального бізнесу, зовсім не згадують про лотереї. «По-перше, цей абсолютно білий інструмент, який не викликає такого звикання, як казино та інші азартні ігри, і має свої традиції, навіть сімейні в багатьох країнах світу (в країнах Європи в лотерею грають від 70 до 90% населення) за ці 10 років перетворився в абсолютно брудний синонім. Лотереї мають бути абсолютно доступні та дешеві, задовольняючи азарт населення. Ми маємо багато прикладів, коли лотерея має позитивний ефект для населення. Зокрема, в Англії було за рахунок лотерей профінансовано будівництво стадіону до Олімпіади, в Канаді знімається кіно за рахунок бюджету з лотерей. Важливо мати розуміння, як ми з цього засилля гральних автоматів правильно легалізуємо лотереї», - сказала вона.