Зеленський підписав закон про забезпечення облаштування й утримання державного кордону



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Закон дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, перш за все з Росією

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення облаштування й утримання державного кордону. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» №232-ІХ, який Верховна Рада прийняла 29 жовтня.

На сьогодні українське законодавство не визначило розміри земельних ділянок, наданих органам Державної прикордонної служби для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.

Водночас для цього потрібні смуги земельної ділянки шириною не менше 50 метрів.

Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу, Водного кодексу, закону «Про державний кордон України», згідно з якими органам Державної прикордонної служби надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 м уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у зв'язку з облаштуванням державного кордону.

Закон дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, перш за все з Росією.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.