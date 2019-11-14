Угорщина вимагає, аби на Закарпатті прикордонні переходи були через кожні 1,5-2 кілометри



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Сійярто вважає, що Україна має збільшити кількість пунктів перетину кордону

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна не готова відкривати нові прикордонні переходи. За словами угорського міністра, необхідно зробити так, аби перехід кордону можна було здійснювати через кожні 1,5-2 кілометри, «що є звичайною практикою у Західній Європі». Про це пише «Мукачево.нет».

На жаль, Сійярто не пояснив чому величезні черги зазвичай виникають саме на угорському боці перетину кордону.

Також нагадаємо, що глава МЗС Угорщини звинуватив українську владу у чергах на кордонах.

Він заявив, що МЗС Угорщини наразі розробляє нову інноваційну ІТ-систему, «яка б значно полегшила перетин кордону». Сійярто повідомив, що нововведення та шляхи впровадження незабаром будуть розглядатися угорським урядом.

До слова, раніше ЄС оштрафував Угорщину через нецільове використання грошей.

Деталі покарання були викладені в документі, підготовленому Європейським комісаром з питань політики сусідства для засідання Комітету з питань бюджетного контролю Європарламенту в понеділок.

Судячи з документу, Угорщина погодилася на 10% скорочення фінансування ЄС, яке комітет визнав використаним не за призначенням у поточному бюджетному періоді ЄС на 2014-2020 роки.

У минулому році 8 з 30 програм фінансування ЄС, яких Єврокомісії довелося «виправити» через проблеми в їх використанні, були угорськими.