Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за перевантажені фури



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Сума штрафів залежатиме від того, наскільки вага більше норми

Гроші, отримані від сплати штрафів, мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду

Президент Володимир Зеленський підписав закон №54-IX про збільшення штрафів за перевантажені фури.

Інформація про це міститься у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає запровадження штрафів від 8,5 до 34 тис. грн за перевищення допустимої ваги вантажу транспорту. Сума санкції залежатиме від того, наскільки вага більше норми:

на 5-10% більше - штраф 8,5 тис. грн,

на 10-20% більше - штраф 17 тис. грн,

понад 20% - штраф 34 тис. грн.

Гроші, отримані від сплати цього штрафу, мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду.

Встановлюється, що відповідальність за таке порушення нестиме власник автівки (людина або компанія) або зареєстрований користувач. Якщо йдеться про авто на єврономерах - то людина, яка ввезла транспорт до України. Відмова сплатити штраф чи оскарження відповідної постанови - причина заборонити в’їзд іноземцю до України.

Відповідно до закону, якщо водій пасажирського чи вантажного транспорту проігнорував прохання зупинитися представника Держслужби з безпеки на транспорті - йому загрожує штраф 3400 грн або позбавлення права керувати на 3-6 місяців.

Перевантаження фури може бути зафіксовано автоматично. Тоді тому, кого вважають водієм, надішлють постанову про штраф поштою. Якщо водій хоче отримувати такі повідомлення на телефон чи електронну пошту - треба звернутися до МВС.

Чинним законодавством за перевантаження фур передбачено штраф 510-680 грн (ч. 1 ст. 132-1 Адмінкодексу).

Нагадаємо, Верховна Рада нового скликання ухвалила закон в цілому 11 вересня 331 голосом народних депутатів.

До слова, на в’їзді до Києва у тестовому режимі відкрили перші два майданчики інтелектуальної системи, що автоматично зважуватиме машини у русі.

Джерело: 112 Україна