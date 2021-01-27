Рада сьогодні планує затвердити План вакцинації українців

Україна в лютому повинна розпочати вакцинацію населення від коронавірусу

У світі тим часом повним ходом триває вакцинація від коронавірусу

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку законопроєктів. Серед них проєкт постанови про Національний план вакцинації населення проти Covid-19.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також нардепи планують розглянути законопроєкти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях.

У порядку денному законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проєкт постанови про Національний план вакцинації українців.

План вакцинації населення від коронавірусу має чотири етапи. Також є список груп ризику, тих, кого першими вакцинують: