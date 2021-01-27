  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада сьогодні планує затвердити План вакцинації українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна в лютому повинна розпочати вакцинацію населення від коронавірусу - Рада сьогодні планує затвердити План вакцинації українців
    Україна в лютому повинна розпочати вакцинацію населення від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    У світі тим часом повним ходом триває вакцинація від коронавірусу

    Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку законопроєктів. Серед них проєкт постанови про Національний план вакцинації населення проти Covid-19.

    Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Також нардепи планують розглянути законопроєкти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях.

    У порядку денному законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проєкт постанови про Національний план вакцинації українців.

    План вакцинації населення від коронавірусу має чотири етапи. Також є список груп ризику, тих, кого першими вакцинують:

    1. медичні працівники,
    2. військовослужбовці,
    3. соціальні працівники
    4. заклади догляду,
    5. люди похилого віку (60+),
    6. працівники освіти,
    7. державна безпека,
    8. пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
    9. хронічні хворі, в незалежності від віку.

    Між іншим, у «Слузі народу» вже б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватисьЦе дуже погано та тривожно, про що в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

    Нагадаємо, за результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

    Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.

     Читайте також: 

     

    Теги: Верховна Рада щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies