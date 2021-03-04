Вітренку – зелене світло? Зеленський підписав закон про держслужбу

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» № 1285-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 23 лютого. Про це повідомили в прессулужбі Зеленського.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців із дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення Covid-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії «А» з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців із дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

Як припускають, основна мета цього закону стосується виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, якого Верховна Рада двічі відмовилися призначити повноцінним міністром – коаліції на чолі зі «Слугою народу» бракувало голосів. Його ж хотіли призначити першим віцепрем’єром.

Сам Вітренко нарікав, що в статусі виконувача обов'язків він обмежений у своїх повноваження та не може зібрати ефективну команду в міністерство. Тепер його повноваження в Міністерстві енергетики суттєво розширяться навіть у статусі виконувача обов'язків.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для роботи на державній службі. Відтепер на держслужбі можна буде залишитися і після 65 років.

Нагадаємо, в Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою на початку лютого цього року. Він вже набув чинності.