Верховна Рада ухвалила закон про держслужбу. До чого тут Вітренко

Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції

Документ розширює повноваження виконувача обов'язки міністра

Парламент України у вівторок, 23 лютого, ухвалив закон про держслужбу. Цей закон підтримали з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Відповідну рішення ухвалили на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Законопроєкт №4531 підтримали 267 народних депутатів. Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконувача обов'язки міністра.

Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції.

Так, врахувавши пропозиції президента, народні депутати вилучили із закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Закон також передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як припускають, основна мета цього закону стосується в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, якого Верховна Рада двічі відмовилися призначити повноцінним міністром – коаліції на чолі зі «Слугою народу» бракувало голосів. Його ж хотіли призначити першим віцепрем’єром.

Сам Вітренко нарікав, що в статусі в. о. він обмежений у своїх повноваження та не може зібрати ефективну команду в міністерство. Тепер його повноваження в Міністерстві енергетики суттєво розширяться навіть у статусі виконувача обов'язків.

Вітренко, кандидатуру якого хочуть втретє винести на посаду міністра енергетики і віце-прем’єр-міністра, анонсував масштабні плани щодо газової політики.

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