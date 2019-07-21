Зеленський підтримав ідею об'єднання Мінкульту, Мінінформполітики та Мінспорту



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Структура нового міністерства з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує ідею об'єднання трьох українських міністерств — Міністерства молоді та спорту, Міністерства інформаційної політики та Міністерства культури — в одне відомство у новому уряді.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу у штабі партії «Слуга народу» після оголошення даних екзит-полів.

«Я підтримую ідею. Ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас уже є наше бачення цього процесу і розробки наші», — повідомив Зеленський.

Раніше цю ідею пропонував один з членів команди президента.

Також про необхідність скорочення кількості міністерств неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Зокрема, він повідомив про можливість скорочення міністерств у Кабінеті міністрів до 11-12 міністерств вже після парламентських виборів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.