Зеленський підтримав ідею об'єднання Мінкульту, Мінінформполітики та Мінспорту
Структура нового міністерства з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує ідею об'єднання трьох українських міністерств — Міністерства молоді та спорту, Міністерства інформаційної політики та Міністерства культури — в одне відомство у новому уряді.
Про це Зеленський повідомив під час брифінгу у штабі партії «Слуга народу» після оголошення даних екзит-полів.
«Я підтримую ідею. Ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас уже є наше бачення цього процесу і розробки наші», — повідомив Зеленський.
Раніше цю ідею пропонував один з членів команди президента.
Також про необхідність скорочення кількості міністерств неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Зокрема, він повідомив про можливість скорочення міністерств у Кабінеті міністрів до 11-12 міністерств вже після парламентських виборів.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.