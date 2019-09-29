Зеленський планує ще один візит до США



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп Фото: Reuters

На сьогодні є розклад і завдання з підготовки офіційного візиту Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський ще раз відвідає США, цього разу - з офіційним візитом.

Про це сказав у інтерв'ю «ТСН» його помічник Андрій Єрмак.

За його словами, під час нью-йоркської зустрічі Трампа й Зеленського обговорювалися питання, пов'язані з цим візитом.

«Ця бесіда [що запустила процедуру імпічменту Трампа] - частина історії. І вже тепер президенти обговорювали зовсім інші питання. Саме з ініціативи президента Трампа було дуже так конкретно акцентовано: так, торгівля - з американської сторони в мене відповідає держсекретар, щодо енергетики - міністр Перрі, з української сторони... тобто, на сьогодні ми маємо такі розклад і завдання з підготовки вже офіційного візиту», - сказав Єрмак.

Нагадаємо, що востаннє президент України був у Білому домі в червні 2017 року, тоді це був робочий візит.

Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.