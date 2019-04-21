У Авакова розказали, чи вплинуть порушення на результати другого туру виборів



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На 18 годину до поліції надійшло 1068 звернень і повідомлень про порушення виборчого законодавства, - радник міністра МВС

Виявлені порушення поодинокі, вони не можуть вплинути на результати голосування, - Стойко

Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко запевнив, що виявлені порушення виборчого законодавства не вплинуть на результати голосування під час другого туру президентських перегонів.

Про це він сказав під час прес-конференції.

«Виявлені порушення поодинокі. Вони не можуть вплинути на результати голосування», - сказав Стойко.

За словами радника міністра, ключова робота для усунення недоліків у виборчому процесі була зроблена під час першого туру.

«Найголовніше було мінімізувати, так звані, «сітки», «піраміди» і подібне. Це було зроблено і сьогодні ми практично не бачимо намагання навіть підкупу чи будь-яких неправомірних дій під час другого туру», - додав він.

Стойко розповів, що станом на 18 годину до поліції надійшло 1068 звернень і повідомлень про порушення виборчого законодавства. Наразі порушено 12 кримінальних справ за ст. 158 (незаконне використання виборчого бюлетеня) і за ст.259 ККУ(завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищенні або пошкодження об’єктів власності). Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло в місті Києві, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Крім того, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

21 квітня відбувається повторне голосування на чергових виборах Президента України. До виборчого бюлетеня включено двох кандидатів, які за підсумками першого туру виборів 31 березня одержали найбільшу кількість голосів, - шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працює 101 виборча дільниця.