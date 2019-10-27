Зеленський пояснив зміну голови Луганської ОДА



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Луганську ОДА очолив Сергій Гайдай

Президент України Володимир Зеленський пояснив зміну глави Луганської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це він розповів під час представлення нового голови Луганської ОДА на відео про поїздку президента в Золоте.

«Я хочу подякувати тому губернатору, який у нас тут був. Був недовго, тому що, при всій повазі, ми домовлялися, щоб нам потрібно робити певні речі, крім слів, дуже швидко», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що колишній голова Луганської ОДА «був не дуже швидкий».

«Скажімо так, він (колишній голова Луганської ОДА Комарницький, - ред.) не дуже швидкий. Дуже вірю і сподіваюся, що ви будете довше. А довше - значить результативніше», - сказав президент.

Як відомо, Луганську ОДА очолив Сергій Гайдай замість пробуло на цій посаді кілька місяців Віталія Комарницького.

Сергій Гайдай з 2015 року – депутат у Мукачівській районній раді, Закарпатської області, з вересня 2015 до листопада 2018 року – голова Мукачівської райдержадміністрації.

На засіданні уряду 20 жовтня було погоджено призначення п’яти голів обласних державних адміністрацій, серед яких був і Сергій Гайдай.