Момент істини для НАТО

Що робитиме Альянс, коли весь світ у небезпеці

Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі

Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов’язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов’язання захищати людей.

Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе.

Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює

НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю – зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя.

А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.

Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей.

Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі

Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра.

Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.

Джерело: блог Павла Клімкіна

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