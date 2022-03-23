  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Клімкін
рус
    Думки вголос

    Момент істини для НАТО

    Що робитиме Альянс, коли весь світ у небезпеці - Момент істини для НАТО
    Що робитиме Альянс, коли весь світ у небезпеці
    фото: НАТО

    Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі

    Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов’язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов’язання захищати людей.

    Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе.

    Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює

    НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю – зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя.

    А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.

    Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей.

    Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі

    Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра.

    Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна путін українці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Олександр Кочетков
    Олександр Кочетков

    Аналітик, політтехнолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Момент істини для НАТО