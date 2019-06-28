Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» нардепа Тимчука



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Тимчука посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Тимчука нагородили «за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення»

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня народного депутата Дмитра Тимчука (посмертно). Про це йдеться в указі глави держави №470/2019 про нагородження з нагоди Дня Конституції України.

Тимчука нагородили «за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення».

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука.

Вчора Тимчуку https://glavcom.ua/news/timchuku-sogodni-vipovnilosya-b-47-rokiv-odnokursniki-zgadali-yakim-vin-buv-605185.html#mce_temp_url#.