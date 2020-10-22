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    МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені

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    Розробку цього кандидата здійснював американський консорціум компаній разом з українськими вченими, - міністр - МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені
    Розробку цього кандидата здійснював американський консорціум компаній разом з українськими вченими, - міністр

    Цей кандидат нейтралізує вірус - Степанов

    Доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від Covid-19 завершена. Тепер має розпочатись клінічна фаза. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Міністр зазначив, що вакцина-кандидат має має гарні перспективи.

    «У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту роботу, яка тривала пів року. Ця доклінічна фаза складається з декількох великих моментів. Зараз можемо сказати, що вона пройдена, що в рамках проведення цієї фази було з’ясовано, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу», — сказав Степанов.

    Зі слів міністра, розробку цього кандидата здійснював американський консорціум компаній разом з українськими вченими.

    «У зв’язку з тим, що ми завершили цю фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу. Вона буде розпочата за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх процесів. Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, бо ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб», — додав міністр.

    Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень. 

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