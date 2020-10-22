МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені
Цей кандидат нейтралізує вірус - Степанов
Доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від Covid-19 завершена. Тепер має розпочатись клінічна фаза. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Міністр зазначив, що вакцина-кандидат має має гарні перспективи.
«У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту роботу, яка тривала пів року. Ця доклінічна фаза складається з декількох великих моментів. Зараз можемо сказати, що вона пройдена, що в рамках проведення цієї фази було з’ясовано, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу», — сказав Степанов.
Зі слів міністра, розробку цього кандидата здійснював американський консорціум компаній разом з українськими вченими.
«У зв’язку з тим, що ми завершили цю фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу. Вона буде розпочата за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх процесів. Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, бо ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб», — додав міністр.
Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.
Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.
ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.
В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень.
Читайте також: