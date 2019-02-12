Зеленський повинен оплатити показ «Слуги народу-3» як агітацію, – Комітет виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Показ «Слуги народу» є передвиборчою агітацією і має оплачуватись із виборчого фонду

Прем'єра нового сезону серіалу «Слуга народу» запланована на березень 2019 року

Комітет виборців України закликає кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського оплатити «Слугу народу-3» із виборчого фонду.

Про це йдеться на сторінці КВУ у Facebook.

«На думку Комітету виборців України, показ відеофільму «Слуга народу-3» під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь Володимира Зеленського і має бути оплачений із виборчого фонду кандидата», - йдеться у повідомленні.

У КВУ вважають, що таке трактування відповідає ч. 1 ст. 58 закону «Про вибори президента України», яка встановлює, що передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати «за» або не голосувати за певного кандидата на посаду Президента України.

При цьому однією із форм передвиборної агітації відповідно до закону є оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації відеофільмів, роз'яснили у КВУ.

КВУ вважає, що показ відеофільму «Слуга народу - 3» є діяльністю, що спонукає виборців голосувати за Зеленського, який є виконавцем головної ролі у фільмі, а також кандидатом у президенти України. Крім того, фільм «Слуга народу - 3» має політичну тематику, позитивно зображує діяльність художнього персонажа Зеленського, а його назва ідентична до назви політичної партії, висуванцем від якої є Зеленський на виборах президента.

Також КВУ закликає Зеленського оплатити показ відеофільму «Слуга народу - 3» на телеканалах, що його транслюватимуть, із виборчого фонду кандидата в президенти. В іншому випадку це буде порушенням закону «Про вибори Президента України», який забороняє фінансування матеріалів передвиборної агітації поза межами виборчого фонду кандидата, попереджають в організації.

«Схожа ситуація мала місце у 2018 році в Литві, де один з місцевих політиків частково оплатив зйомки серіалу, який позитивно висвітлював його діяльність. Головний герой серіалу був візуально схожий на політика, а також в серіалі позитивно згадувалося про його партію. Головна виборча комісія Литви визнала окремі епізоди фільму політичною рекламою із відповідними юридичними наслідками», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Прем'єра нового сезону серіалу «Слуга народу» запланована на березень 2019 року.

Читайте також: