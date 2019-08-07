Зеленський прибув до Туреччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський 7 серпня прилетів до Туреччини з офіційним візитом Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Зеленський прибув до Туреччини Сьогодні запланована зустріч глави держави з президентом Туреччини, а на наступний день - участь в бізнес-форумі та зустріч з вселенським патріархом

Президентський літак здійснив посадку в турецькому аеропорту в середу, 7 серпня, о 13.50, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що початок програми візиту було заплановано на 14.00 (за місцевим і київським часом) з покладання квітів до Мавзолею Ататюрка.

Після цього Президент України зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами, візьме участь в урочистій церемонії відкриття нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

О 17.00 відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Спільна прес-конференція запланована на 19.00.

Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також під час перебування в Стамбулі планується відвідання президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський 7-8 серпня здійснить візит до Туреччини. В рамках візиту в Анкарі заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Пізніше в Ердогана повідомили, що він планує обговорювати із Зеленським.