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    Зеленський прибув до Туреччини

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    Володимир Зеленський 7 серпня прилетів до Туреччини з офіційним візитом&nbsp; - Зеленський прибув до Туреччини
    Володимир Зеленський 7 серпня прилетів до Туреччини з офіційним візитом 
    Фото: twitter.com/andrii_sybiha

    Зеленський прибув до Туреччини Сьогодні запланована зустріч глави держави з президентом Туреччини, а на наступний день - участь в бізнес-форумі та зустріч з вселенським патріархом

    Президентський літак здійснив посадку в турецькому аеропорту в середу, 7 серпня, о 13.50, повідомляє Укрінформ.

    Зазначається, що початок програми візиту було заплановано на 14.00 (за місцевим і київським часом) з покладання квітів до Мавзолею Ататюрка.

    Після цього Президент України зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами, візьме участь в урочистій церемонії відкриття нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

    О 17.00 відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Спільна прес-конференція запланована на 19.00.

    Увечері Зеленський відбуде в Стамбул, де на наступний день, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

    Також під час перебування в Стамбулі планується відвідання президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

    Як повідомлялося, Володимир Зеленський 7-8 серпня здійснить візит до Туреччини. В рамках візиту в Анкарі заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

    Пізніше в Ердогана повідомили, що він планує обговорювати із Зеленським.

     

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