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    Зеленський приїде в Японію церемонію інтронізації імператора Нарухіто

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    1 травня в Японії&nbsp;зійшов на престол імператор Нарухіто - Зеленський приїде в Японію церемонію інтронізації імператора Нарухіто
    1 травня в Японії зійшов на престол імператор Нарухіто

    Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня

    Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Японію, де візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

    Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

    Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня для участі у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

    Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

    Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн.

    Як відомо, 1 травня в Японії зійшов на престол імператор Нарухіто.

    Японія політика Володимир Зеленський Україна президент
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