Зеленський приїде в Японію церемонію інтронізації імператора Нарухіто



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1 травня в Японії зійшов на престол імператор Нарухіто

Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Японію, де візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня для участі у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн.

Як відомо, 1 травня в Японії зійшов на престол імператор Нарухіто.