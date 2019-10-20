Зеленський приїде в Японію церемонію інтронізації імператора Нарухіто
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня
Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Японію, де візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії 21-24 жовтня для участі у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.
Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.
Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн.
Як відомо, 1 травня в Японії зійшов на престол імператор Нарухіто.