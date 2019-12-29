Зеленський прибув в аеропорт «Бориспіль» для зустрічі звільнених полонених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський в аеропорту «Бориспіль» Фото: Офіс президента

Президент України спілкується з родинами звільнених полонених

Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорту «Бориспіль», де очікується літак зі звільненими з полону бойовиків українців.

Про це повідомили в Офісі президента України.

«Тим часом Володимир Зеленський уже в аеропорту «Бориспіль». Очікуючи на літак зі звільненими українцями, Президент України спілкується з їхніми родинами», - зазначили у пресслужбі глави держави.

Близько 20:30 борт із 76-ма звільненими українцями вилетів з військового аеродрому Чугуєва на Харківщині.

Як відомо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.