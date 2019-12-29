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    Зеленський прибув в аеропорт «Бориспіль» для зустрічі звільнених полонених

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    Володимир Зеленський в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Зеленський прибув в аеропорт «Бориспіль» для зустрічі звільнених полонених
    Володимир Зеленський в аеропорту «Бориспіль»
    Фото: Офіс президента

    Президент України спілкується з родинами звільнених полонених

    Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорту «Бориспіль», де очікується літак зі звільненими з полону бойовиків українців.

    Про це повідомили в Офісі президента України.

    «Тим часом Володимир Зеленський уже в аеропорту «Бориспіль». Очікуючи на літак зі звільненими українцями, Президент України спілкується з їхніми родинами», - зазначили у пресслужбі глави держави.

    Близько 20:30 борт із 76-ма звільненими українцями вилетів з військового аеродрому Чугуєва на Харківщині.

    Як відомо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

    Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

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