Політв’язнів з Криму включать у наступний обмін, – представництво президента в АРК



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За звільнення українців з полону ОРДЛО довелося заплатити «надвисоку ціну» Фото: news.mspravka.info

Наразі робота зі звільнення триває

Утримувані особи, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму будуть включені до наступного етапу звільнення. Про це повідомляє пресслужба представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

«Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення», – зазначили у представництві.

У відомстві наголосили, що жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина продовжується.

У неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.