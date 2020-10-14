Сполучені Штати привітали українців із Днем захисника України
Полковник українською мовою звернулася до українців з нагоди свята
Вітання аташе з питань армії та оборони полковника Бріттані Стюарт українцям оприлюднили в середу, 14 жовтня, в Посольстві США в Україні.
«У День захисника України Сполучені Штати вітають хоробрих людей, які захищають демократію, суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в повідомленні, яким підписане відео, що його поширила дипустанова.
«Коли заступник Державного секретаря США Біґен і Державний секретар США Помпео приїздили до України, вони відвідували меморіали загиблим солдатам. Чому? Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на російську агресію», – каже полковник у вітання.
«У День захисника України – і кожного дня – ми вшановуємо відважних українців, які віддали своє життя, щоб захистити свою країну. І ми шануємо українських чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресію. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером», – додала вона.