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    Суспільство

    Сполучені Штати привітали українців із Днем захисника України

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    Аташе з питань армії та оборони полковника<strong>&nbsp;</strong>Бріттані Стюарт - Сполучені Штати привітали українців із Днем захисника України
    Аташе з питань армії та оборони полковника Бріттані Стюарт
    Скріншот з відео

    Полковник українською мовою звернулася до українців з нагоди свята

    Вітання аташе з питань армії та оборони полковника Бріттані Стюарт українцям оприлюднили в середу, 14 жовтня, в Посольстві США в Україні.

    «У День захисника України Сполучені Штати вітають хоробрих людей, які захищають демократію, суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в повідомленні, яким підписане відео, що його поширила дипустанова.

    «Коли заступник Державного секретаря США Біґен і Державний секретар США Помпео приїздили до України, вони відвідували меморіали загиблим солдатам. Чому? Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на російську агресію», – каже полковник у вітання.

    «У День захисника України – і кожного дня – ми вшановуємо відважних українців, які віддали своє життя, щоб захистити свою країну. І ми шануємо українських чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресію. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером», – додала вона.

    З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. Традиційно вважається, що на Покрову у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА, проте деякі історики схильні вважати, що дата утворення є суперечливою.
    З 2014 року указом президента України Петра Порошенка на свято Покрови призначено День захисника України. Відтак він скасував святкування День захисника Вітчизни 23 лютого знаного в радянських часів, як «День Радянської Армії і Військово-Морського флоту».

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