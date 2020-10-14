Третій президент України привітав українців з річницею УПА і святом Покрови



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«Дорогий Український народе, Вітаю вас із 78-ю річницею Української повстанської армії» - Ющенко

«Подвиг людей, які боролись і полягли за Батьківщину, становить головне історичне значення ролі УПА для всієї України» – Ющенко

Експрезидент України Віктор Ющенко привітав українців з 78-ю річницею Української повстанської армії і зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Дорогий Український народе, Вітаю вас із 78-ю річницею Української повстанської армії. Вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Військо, якому належало бути заснованим у цей день, стало непереможною, нескореною і однією з найтрагічніших армій XX століття», – написав Ющенко.

Він переконаний, що подвиг людей, які боролись і полягли за Батьківщину, становить головне історичне значення ролі УПА для всієї України.

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. Традиційно вважається, що на Покрову у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА, проте деякі історики схильні вважати, що дата утворення є суперечливою.

З 2014 року указом президента України Петра Порошенка на свято Покрови призначено День захисника України. Відтак він скасував святкування День захисника Вітчизни 23 лютого знаного в радянських часів, як «День Радянської Армії і Військово-Морського флоту».

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