Третій президент України привітав українців з річницею УПА і святом Покрови
«Дорогий Український народе, Вітаю вас із 78-ю річницею Української повстанської армії» - Ющенко
«Подвиг людей, які боролись і полягли за Батьківщину, становить головне історичне значення ролі УПА для всієї України» – Ющенко
Експрезидент України Віктор Ющенко привітав українців з 78-ю річницею Української повстанської армії і зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Дорогий Український народе, Вітаю вас із 78-ю річницею Української повстанської армії. Вітаю вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Військо, якому належало бути заснованим у цей день, стало непереможною, нескореною і однією з найтрагічніших армій XX століття», – написав Ющенко.
Він переконаний, що подвиг людей, які боролись і полягли за Батьківщину, становить головне історичне значення ролі УПА для всієї України.