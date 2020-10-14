Подружжя Порошенків вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за рідну землю



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Церемонія вшанування відбулася у меморіальному комплексі «Зала пам’яті» на території Міністерства оборони України Фото пресслужби Європейської солідарності

«Я хочу скористатися цією можливістю, аби привітати всіх українців з величезним святом. Святом Дня захисника Вітчизни» – Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за нашу державу.

Церемонія вшанування відбулася у меморіальному комплексі «Зала пам’яті» на території Міністерства оборони України, який був відкритий 14 жовтня 2018 року. Меморіальний комплекс був створений за сприяння та ініціативи п’ятого Президента України Петра Порошенка. У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування воїнів Збройних сил, що загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях. Після кожного прізвища лунає дзвін пам’яті.

«Я хочу скористатися цією можливістю, аби привітати всіх українців з величезним святом. Святом Дня захисника Вітчизни. Дуже важливо, що це свято збігається із днем Покрови Пресвятої Богородиці. Хтось бачить в цьому символізм тримання традицій української армії, українського війська з княжими дружинами, з вояками УПА, з вояками УНР, зі славетними історичними героями. Бо історія України – це є історія українських героїв. А для когось дуже важливі герої XXI століття, які віддали своє життя для того, аби зупинити російського агресора, для того, щоб врятувати Україну», – говорить Петро Порошенко.

«У 2014-му році 14 жовтня указом було запроваджено це свято. А два роки тому був відкритий цей музейним комплекс. І кожного дня українці приходять сюди для того, аби вшанувати пам’ять тих, хто саме в цей день віддав своє життя, для того, аби в України було майбутнє. І я хочу в цей день подякувати всім захисникам, – бо це не 23 лютого із чоловічим святом. У нас велика кількість жінок – захисники України», – наголосив Порошенко.

«Ми змінили філософію цього свята. Ми стали поважати, любити українське військо та українську армію. Попри те, що ставлення чинної влади дуже прохолодне до захисників України. Воно чуже їм. Але я хочу наголосити, що рівень довіри, рівень авторитету українського війська, ЗСУ є найвищим серед всіх українських державних інституцій. І український народ заслужено віддає їм шану та повагу. Дорогі захисники України, дорогі чоловіки й жінки, вітаю вас з цим святом, святом Дня захисника», – сказав П’ятий Президент.

«Я також хочу сьогодні привітати всіх українців зі святом Захисника України. Дійсно, будь-яка держава не може існувати без сильного війська, яке береже суверенітет і цілісність країни. Ми сьогодні віддаємо нашу шану і повагу всім захисникам, які боронили й боронять кордони України. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за вільну, незалежну і прогресивну Україну», – сказала Марина Порошенко.

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