Відставка уряду: маргіналам вдалося створити власну віртуальну реальність

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексія Гончарука 4 березня відправили у відставку

Головне, чим Зеленський вигідно відрізняється на тлі всіх попередніх президентів - це відсутність особистих меркантильних інтересів в процесі прийняття рішень

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Время показало, что я был неправ. Парламент таки отправил в отставку Алексея Гончарука и есть все основания полагать, что попробует то же сделать с Русланом Рябошапкой и Артемом Сытником.

Я ежедневно читаю все новости, внимательно слушал обращение президента, выступления депутатов и отчеты силовиков. Но не представлял, насколько ситуация критична.

Не углубляясь в детали, скажу, что считаю происходящее крайне негативным для правящей команды. Те, кто должны управлять процессами стремительно теряют контроль над повесткой дня, уступая инициативу кучке маргиналов, которым в рекордные сроки удалось создать виртуальную реальность и загнать в нее хозяев нескольких кабинетов на печерских холмах.

Главное, чем Владимир Зеленский выгодно отличается на фоне всех предыдущих президентов - это отсутствие личных меркантильных интересов в процессе принятия решений. До сегодняшнего дня это же можно было сказать и о львиной доле членов Кабмина, Генеральном прокуроре и главе НАБУ. Да, сказывался недостаток опыта и понимания процессов, но мы уже видели на что способны опытные, и это никому не нравилось. Надо признать тот факт, что большая часть этого правительства не строила схем, в нем не было смотрящих и в целом они давали возможность реализоваться любым здоровым инициативам. Я не знаю, каким будет следующий состав правительства. Хочется думать, что они если не окажутся не хуже, то точно не опустятся до тёрок, муток и смотрящих. Я в этом лично заинтересован, мне с ними работать, и от их внятности зависят результаты компании, в которой я работаю. Но если нас толкнули не в ту сторону, расплачиваться придётся долго. И потери моей компании будут сущей мелочью по сравнению с тем разочарованием, унынием, бессилием и смутой, которые могут настигнуть страну в целом.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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