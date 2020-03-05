  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мустафа Найєм
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Відставка уряду: маргіналам вдалося створити власну віртуальну реальність

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Олексія Гончарука 4 березня відправили у відставку - Відставка уряду: маргіналам вдалося створити власну віртуальну реальність
    Олексія Гончарука 4 березня відправили у відставку

    Головне, чим Зеленський вигідно відрізняється на тлі всіх попередніх президентів - це відсутність особистих меркантильних інтересів в процесі прийняття рішень

    Мовою оригіналу

    Время показало, что я был неправ. Парламент таки отправил в отставку Алексея Гончарука и есть все основания полагать, что попробует то же сделать с Русланом Рябошапкой и Артемом Сытником.

    Я ежедневно читаю все новости, внимательно слушал обращение президента, выступления депутатов и отчеты силовиков. Но не представлял, насколько ситуация критична.

    Не углубляясь в детали, скажу, что считаю происходящее крайне негативным для правящей команды. Те, кто должны управлять процессами стремительно теряют контроль над повесткой дня, уступая инициативу кучке маргиналов, которым в рекордные сроки удалось создать виртуальную реальность и загнать в нее хозяев нескольких кабинетов на печерских холмах.

    Главное, чем Владимир Зеленский выгодно отличается на фоне всех предыдущих президентов - это отсутствие личных меркантильных интересов в процессе принятия решений.

    До сегодняшнего дня это же можно было сказать и о львиной доле членов Кабмина, Генеральном прокуроре и главе НАБУ. Да, сказывался недостаток опыта и понимания процессов, но мы уже видели на что способны опытные, и это никому не нравилось. Надо признать тот факт, что большая часть этого правительства не строила схем, в нем не было смотрящих и в целом они давали возможность реализоваться любым здоровым инициативам.

    Я не знаю, каким будет следующий состав правительства. Хочется думать, что они если не окажутся не хуже, то точно не опустятся до тёрок, муток и смотрящих. Я в этом лично заинтересован, мне с ними работать, и от их внятности зависят результаты компании, в которой я работаю. Но если нас толкнули не в ту сторону, расплачиваться придётся долго. И потери моей компании будут сущей мелочью по сравнению с тем разочарованием, унынием, бессилием и смутой, которые могут настигнуть страну в целом.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НАБУ відставка Володимир Зеленський уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ