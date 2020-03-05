Влада в Україні повністю переходить до Коломойського і інших олігархів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: zik

Використовуючи слабкість і повну некомпетентність Зеленського олігархи беруть в заручники економіку України

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В Украине по желанию Коломойского в отставку отправляется премьер-министр, попытавшийся убрать олигарха с государственной компании. Это четко показывает, кто в стране главный. Показывает всем, что значит, идти против Коломойского. И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер, или так думал. Но теперь это и не важно. Теперь он не принимает решения.

В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников. Которых выгнал Майдан. Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положится на их ценности. И нужные олигархам качества.

Коммуникация Слуг Народа говорит о том, что правительство плохое, потому что следует интересам кредиторов, а не народа. Тут есть одно уточнение. Нет каких то мифических интересов кредиторов. А вот есть интересы олигархов. И кредиторы уже 5 лет заставляют одно за другим украинское правительство ограничивать интересы олигархов. В этом суть программы МВФ. И олигархам это надоело. И теперь они берут власть в свои руки. Цель кредиторов - стабильная ситуация в экономике Украины. Долгосрочная стабильность. Народу это невыгодно? Цель кредиторов – макроэкономическая стабильность. Народу от этого плохо? Или народу плохо от того, что средняя зарплата в стране достигла исторического максимума?

25 лет на потоках в Украине сидели олигархи и чиновники. И сейчас их люди пугают граждан Украины какими-то кредиторами. Каким-то страшным Соросом и МВФ. В то время как Сорос за 30 лет не приватизировал и бани, и не усаживался ни на один денежным поток. А МВФ в принципе создан для того, чтобы вытягивать страны двоечники из кризиса. На потоках сидели олигархи. Чьи интересы сейчас Слуги Народа призывают защитить. А страшные все равно кредиторы.

Конечно, офис президента не может написать темник, что МВФ мешает олигархам и Коломойский попросил нас его выгнать. Нет. Они будут писать демагогию о том, что власть следует интересам кредиторов, а не народа. Хотя интересы кредиторов и народа полностью совпадают. А недовольны грамотной экономической политикой только олигархи и их посипаки.

Олигархи недовольны, что реформы ограничивают их возможности сидеть на потоках. Больше всех, конечно, недоволен Коломойский. Но и другие страдают. Реформа рынка газа очень сильно ударила по Фирташу. Верховенство права на котором настаивает МВФ в принципе неприемлемо для олигархов, потому что тогда они перестанут быть олигархами. Олигархи недовольны, что государство не решает все проблемы, в первую очередь их проблемы, путем наращивания долга и постоянной эмиссии гривны. Теперь старые практики вернутся.

Олигархи недовольны, что привычная модель перманентной девальвации сломалась. Раньше олигархи имели дешевую рабочую силу и постоянную ренту от слабой гривны. И теперь они недовольны, что гривна, оказывается, может еще и укрепляться. И что из-за конкуренции с польскими работодателями в результате безвиза приходится повышать зарплаты.

Олигархи недовольны, что «без внимания государства остались целые сектора экономики». Вообще то, чем меньше государственного внимания, тем любому сектору экономики лучше. Это из разряда, хотите прикончить ИТ сектор в Украине – сделайте министерство ИТ. Олигархи недовольны тем, что правительство не поддерживает промышленность. Т е не поддерживает самих олигархов. Логично. А как правительство может поддерживать? А как привыкли во все времена крепких хозяйственников – деньгами. Так что правительство просто не стало перераспределять деньги от бедных к богатым. И за это поплатилось. Ведь падение промышленности – это результат падения металлургии вследствие негативной динамики цен на мировых рынках. Вот и подумайте, как в таком случае олигархи хотели бы, чтобы их поддержали.

Что происходит теперь? Используя слабость и полную некомпетентность Зеленского олигархи берут в заложники экономику Украины. И говорят западным партнерам, что прежние условия им не подходят. Да, они не откажутся от помощи. Деньги все любят. Но условия помощи необходимо пересмотреть. Учитывая интересы олигархов. И они готовы идти до конца. Коломойский не боится дефолта. Он будет ему даже рад. Последствие дефолта- девальвация, инфляция – не пугают его. А даже наоборот. А некомпетентному президенту, который не в состоянии даже понять, что доходы от таможни зависят от курса, рассказывают сказки, что мы привлечем деньги и без МВФ. Не сможем. Но это объяснят потом. Тоже происками мировой закулисы.

И главное - это граждане Украины сделали сами. Наплевав на риски при избрании президента. Три ключевых риска - некомпетентность Зеленского, близость к Коломойскому и пророссийскость. Два из трех выстреливает сейчас. И будет нам всем очень дорого стоить. Потому что такая риторика – это прямое повторение Венесуэлы. Где Чавес объяснял народу, что во всем виноваты мировая закулиса и буржуи, а не его экономическая политика. Посмотреть динамику экономических показатель Венесуэлы, думается, все могут сами. Как и динамику беженцев из этой страны.

Обидно. Как будто ваш брат наркоман начал вроде вести здоровый образ жизни. И даже устроился на работу. Но в один прекрасный момент ему позвонили старые друзья и вот он уже лежит под кайфом. И вы понимаете, что ждет вас впереди.

И позитив в этой истории только один. Теперь есть абсолютная определенность. Определенность экономических перспектив. Теперь легко отвечать на вопрос, в какой валюте держать сбережения. И как было очевидно, что нас ждет экономический коллапс уже в тот день, когда Янукович применил силу, разогнав студентов, так и сейчас очевидны перспективы в экономике. А кто предупрежден, тот вооружен.

Джерело: блог Сергія Фурси

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