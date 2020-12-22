«Президент буде вирішувати після звіту». Мендель прокоментувала можливе звільнення Венедіктової

Зеленський дав Венедіктовій час до кінця року, щоб показати результат

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що подальшу долю генерального прокурора Ірини Венедіктової визначить звіт про виконану нею роботу за 2020 рік. Про це прессекретарка поділилася у коментарі «Українській правді».

«Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу у цьому році. Тож для остаточних висновків ще зарано», – заявила вона.

За словами Мендель, «суспільство могло побачити певну активізацію у роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової».

«Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури. Проте якісну оцінку діяльності генерального прокурора буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність у цьому році», – заявила Мендель.

Нагадаємо, що у жовтні президент України Володимир Зеленський пригрозив Ірині Венедіктовій звільненням, якщо та не покаже результат.

Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.