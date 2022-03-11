Зеленський записав нове звернення до українців: я президент адекватної країни

Звернення Володимира Зеленського увечері 15-го дня війни

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій. Відео опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в Telegram.

Зеленський описав ситуацію у країні станом на початок доби 11 березня.

Глава держави пояснив, що одним із головних завдань була організація гуманітарних коридорів. Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм.

Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Втім, туди все одно відправили колону гуманітарних вантажів.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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