Зеленський з нетерпінням чекає спільної роботи з новою головою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський привітав із обранням нову главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.

Про це Зеленський написав в Twitter.

«Мої щирі вітання Урсулі фон дер Ляйен у зв'язку з обранням її в якості першої жінки-президента Європейської комісії. Бажаю вам великих успіхів, із нетерпінням чекаю спільної роботи та тісної співпраці з вами для подальшого розвитку міцних відносин України та ЄС», - заявив Зеленський.

My sincere congratulations to @vonderleyen on her appointment as the first female President of @EU_Commission. I wish you every success and look forward to working with you in close cooperation to develop further strong Ukraine-EU relations.