Зеленський привітав із обранням нову главу Єврокомісії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський з нетерпінням чекає спільної роботи з новою головою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський привітав із обранням нову главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.

Про це Зеленський написав в Twitter.

«Мої щирі вітання Урсулі фон дер Ляйен у зв'язку з обранням її в якості першої жінки-президента Європейської комісії. Бажаю вам великих успіхів, із нетерпінням чекаю спільної роботи та тісної співпраці з вами для подальшого розвитку міцних відносин України та ЄС», - заявив Зеленський.

My sincere congratulations to @vonderleyen on her appointment as the first female President of @EU_Commission. I wish you every success and look forward to working with you in close cooperation to develop further strong Ukraine-EU relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 липня 2019 р.

16 липня Європейський парламент затвердив призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії.

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Лейен з обранням на посаду президента Європейської Комісії.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.

Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.