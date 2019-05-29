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    Зеленський привітав військових з Міжнародним днем миротворця

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    <p>&laquo;Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії&raquo;, - заявив Зеленський</p> - Зеленський привітав військових з Міжнародним днем миротворця

    «Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії», - заявив Зеленський

    Фото: прес-служба президента

    Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки «для свого народу й усіх народів планети»

    Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця, який відзначається 29 травня.

    Про це говориться на сторінці Зеленського у Facebook.

    «За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні. Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном», - заявив Зеленський.

    Президент підкреслив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки «для свого народу й усіх народів планети».

    «Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії», - заявив Зеленський.

    Нагадаємо, 27 травня Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

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