Зеленський привітав військових з Міжнародним днем миротворця



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«Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії», - заявив Зеленський Фото: прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки «для свого народу й усіх народів планети»

Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця, який відзначається 29 травня.

Про це говориться на сторінці Зеленського у Facebook.

«За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні. Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки «для свого народу й усіх народів планети».

«Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 травня Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.