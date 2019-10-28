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    «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера

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    Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера &laquo;Слуги народу&raquo; - «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера
    Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера «Слуги народу»

    Серед можливих тем з'їзду партії Разумков також назвав вибори в об'єднані територіальні громади

    Партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера. Про це повідомив на брифінгу лідер партії, голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

    «Або дев'ятого, або десятого листопада це (з'їзд партії) буде. Перелік питань ще буде формуватися, в тому числі щодо зміни голови партії», - сказав він.

    Також серед можливих тем з'їзду спікер Верховної Ради назвав вибори в об'єднані територіальні громади.

    Нагадаємо, раніше Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера «Слуги народу».

    Разумков також повідомив, що свій бізнес «переписав на дружину».

    вибори партії партія Слуга народу Дмитро Разумков
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