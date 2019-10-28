Трамп назвав Зеленського російським президентом



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Зеленський та Трамп провели зустріч у Нью-Йорку наприкінці вересня

Президент США заявив, що він не чинив тиск на Зеленського і назвав його президентом РФ

Сьогодні президент США Дональд Трамп переплутав країну, якою керує президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд.

«Тепер вони не хочуть говорити про викривачів, бо вони не думали, що я опублікую цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США, - ред.). Більш того, як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі», - сказав Трамп.

На застереження вже звернули увагу журналісти. Трамп коментував, зокрема, ситуацію, яка може привести до його імпічменту, і спочатку тричі згадав про ідеальну розмову з українським президентом. Але потім наполягаючи, що він не чинив тиск на Зеленського, чомусь назвав його російським президентом.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian - as you know, the new Russian president.” — Daniel Dale (@ddale8) 28 октября 2019 г.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа. Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами дасть свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, напередодні в п’ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

15 вересня, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США, який відповідає, зокрема, за російсько-український напрям, Філіп Рікер відвідував Берлін і Москву, де зустрічався з урядовцями.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.