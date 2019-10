Трамп назвав Зеленського російським президентом

Президент США заявив, що він не чинив тиск на Зеленського і назвав його президентом РФ

Сьогодні президент США Дональд Трамп переплутав країну, якою керує президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд.

«Тепер вони не хочуть говорити про викривачів, бо вони не думали, що я опублікую цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США, - ред.). Більш того, як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі», - сказав Трамп.

На застереження вже звернули увагу журналісти. Трамп коментував, зокрема, ситуацію, яка може привести до його імпічменту, і спочатку тричі згадав про ідеальну розмову з українським президентом. Але потім наполягаючи, що він не чинив тиск на Зеленського, чомусь назвав його російським президентом.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian - as you know, the new Russian president.”