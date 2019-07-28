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    Політика

    Зеленський закликав глав церков до діалогу

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    Зеленський закликав глав церков до діалогу

    Віра повинна єднати, а не розділяти українців, зазначає Зеленський

    Президент Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу. Про це йдеться у привітанні Зеленського з нагоди річниці Хрещення Русі, яке розміщено у його Твіттері.

    «Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє», - зазначив президент.

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    Нагадаємо, сьогодні митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський зачитав послання Вселенського патріарха, в якому зазначається, що мета Православної церкви України - об'єднання країни, тому віруючим українцям, владі і державним органам слід її «прийняти в свої обійми».

    «По батьківському закликаю всіх вас – владу та державні органи, а головне побожний народ – прийняти в свої обійми нову церкву, метою якої є єднання всіх вас», - йдеться в посланні Вселенського патріарха Варфоломія українському народові, яке зачитав його представник, митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський.

    Нагадаємо, 28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.

    Вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні.

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