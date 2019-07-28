Зеленський закликав глав церков до діалогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віра повинна єднати, а не розділяти українців, зазначає Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу. Про це йдеться у привітанні Зеленського з нагоди річниці Хрещення Русі, яке розміщено у його Твіттері.

«Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє», - зазначив президент.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

Нагадаємо, сьогодні митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський зачитав послання Вселенського патріарха, в якому зазначається, що мета Православної церкви України - об'єднання країни, тому віруючим українцям, владі і державним органам слід її «прийняти в свої обійми».

«По батьківському закликаю всіх вас – владу та державні органи, а головне побожний народ – прийняти в свої обійми нову церкву, метою якої є єднання всіх вас», - йдеться в посланні Вселенського патріарха Варфоломія українському народові, яке зачитав його представник, митрополит Гальський Еммануїл після літургії в Софії Київський.

Нагадаємо, 28 червня Хресний хід провели віряни Української православної церкви.

Вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні.

Читайте також:

З Новинським, Бойком і Миколою II. Як Московська церква людей Києвом водила

Навіть церква не об'єднує: Новинський і Бойко під час молебня стояли порізно (фоторепортаж)