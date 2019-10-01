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    Зеленський призначив нового «кадровика» в СБУ

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    Зеленський призначив нового «кадровика» в СБУ

    Президент змінив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України

    Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України - замість Бориса Баліоза призначено Ігоря Фараджеєва. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

    Зокрема, указом №725/2019 президент звільнив Бориса Баліоза з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

    Іншим указом №726/2019 глава держави призначив на цю посаду Ігоря Фараджеєва.

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    Зазначимо, що СБУ у межах існуючих повноважень розпочато реформування відомства. Зокрема, завершився перший етап функціонального обстеження існуючої структури Служби безпеки, результати якого стануть основою детального плану послідовних управлінських рішень в контексті реформування.

    Очільник відомства Іван Баканов визначив пріоритетом перетворень наближення СБУ до кращих моделей спецслужб держав-членів ЄС і НАТО з урахуванням сучасних потреб України. Особливо Голова СБ України акцентує увагу на проблемах державної безпеки, які є наслідками військової агресії з боку Російської Федерації. «Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісною мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба має не лише аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи «вакцини», що зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їхнього виникнення», ‒ акцентував Іван Баканов.

    У СБ України передбачають, що з таким завданням може впоратися лише високотехнологічна, професійна та мобільна, оптимальна за чисельністю й структурно гнучка спецслужба, функціональні завдання якої формуватимуться не на підставі заздалегідь визначеної організаційної структури, а залежно від особливостей безпекового середовища. 

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    ЄС СБУ НАТО Володимир Зеленський президент Іван Баканов
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