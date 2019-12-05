Кабмін призначив нового заступника міністра охорони здоров’я



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Дмитро Коваль став заступником Зоряни Скалецької

Головним напрямком роботи на посаді нового заступника міністра буде запуск і розвиток системи трансплантації в Україні

Заступником міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької призначений Дмитро Коваль.

Відповідне рішення прийняв Кабмін, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Головним напрямком роботи Коваляна посаді заступника міністра буде запуск і розвиток системи трансплантації в Україні.

Раніше Коваль був співавтором та учасником впровадження Державної програми боротьби з гепатитами, національних клінічних настанов та протоколів медичної допомоги при вірусних гепатитах, членом численних робочих груп при МОЗ України, членом правління європейської асоціації (ELPA), членом професійної асоціації (EASL) та Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами (WHA).

Працював над впровадженням змін у системі охорони здоров’я України. Займався вирішенням складних питань, пов’язаних із лікуванням орфанних хворих, проблем, пов’язаних із гемодіалізом, колоректальним раком та іншим.

Коваль запровадив низку освітніх програм та навчальних курсів для українських лікарів.

Має багаторічний управлінський досвід, а також досвід у сферах аналітики, досліджень, планування.

До призначення на посаду заступника міністра Дмитро Коваль працював у команді Проєктного офісу реформ при МОЗ України.

Раніше міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька зазначила, що їй щодня доводиться відчувати тиск, проте він її не змусить відступити від ухвалення рішень.

Як відомо, Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників.