Зеленський призначив понад 40 нових суддів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент призначив суддів першої інстанції в цілій низці великих міст та районних центрах

Президент України Володимир Зеленський призначив 41 суддю до місцевих загальних судів. Про це йдеться в указі №698/2019, оприлюдненому на сайті глави держави у вівторок, 17 вересня.

Цим документом призначені сім суддів у Дніпрі, три в Житомирі, по два у Вінниці і Харкові, по одному судді в Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Черкасах, Чернігові, Маріуполі, Борисполі та великій кількості районних центрів.

Раніше Володимир Зеленський зажадав заповнити дві тисячі вакансій суддів першої інстанції до кінця року. При цьому він має намір позбавляти посади і звання недоброчесних суддів.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада схвалила законопроект Зеленського щодо судової реформи, який раніше розкритикували західні дипломати. Вони закликали доопрацювати президентський законопроект за участю міжнародних експертів, юристів і громадських діячів.

Також Національна асоціація адвокатів України звернулася до Комітету Верховної Ради з питань правової політики з приводу законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстраційний номер 1008).