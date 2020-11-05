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    Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів

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    Зеленський підписав указ про призначення стипендій - Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів
    Зеленський підписав указ про призначення стипендій

    Стипендії отримали дочкам загиблих в АТО журналістів Чернікова та Гурняка

    Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули на Донбасі під час виконання професійних обов'язків.

    Указ було опубліковано на сайті Офісу президента.

    Стипендії отримали дочка Віктора Гурняка Устина Гурняк 2012 року народження і дочка Олександра Чернікова Олена Чернікова 2014 року народження.

    Суми стипендій на сайті не уточнюють.

    Позаштатний фотокореспондент Insider Віктор Гурняк загинув у зоні проведення антитерористичної операції в жовтні 2014 року. Гурняк співпрацював з Insider із грудня 2013 року. Пізніше він як волонтер займався забезпеченням батальйону «Айдар». Улітку 2014 офіційно пішов служити добровольцем в «Айдар».

    Дніпропетровський журналіст Олександр Черніков загинув у боях за донецький аеропорт у січні 2015 року. Черніков працював у дніпропетровських виданнях і писав для київського The Kyiv Times. Журналісту було 30 років. На момент загибелі Чернікова його дочці було два місяці.

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