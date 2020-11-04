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    У світі

    США завершили вихід із Паризької угоди щодо клімату

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    Паризьку хартію щодо клімату в грудні 2015 року підписали 197 країн - США завершили вихід із Паризької угоди щодо клімату
    Паризьку хартію щодо клімату в грудні 2015 року підписали 197 країн

    США стали першою країною, яка вийшла з угоди

    Сполучені Штати Америки 4 листопада завершили процес виходу з Паризької угоди щодо клімату. Указ про це влітку 2017 року підписав президент Дональд Трамп.

    У листопаді 2019 року Вашингтон повідомив ООН про початок процедури виходу.

    Вихід із Паризької кліматичної угоди – одна з обіцянок Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року. Тоді нинішній очільник Білого дому заявляв, що участь США в цій угоді економічно невигідна і може призвести до втрати робочих місць, зниження зарплат, закриття фабрик і фінансових втрат американців.

    Паризьку хартію щодо клімату в грудні 2015 року підписали 197 країн. Мета документа – не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія порівняно з доіндустріальною епохою, яка завершилася в XIX столітті. Документ набрав чинності 4 листопада 2016 року. Жодна країна не може вийти з нього в перші три роки.

    США стали першою країною, яка вийшла з угоди. Держдепартамент при цьому заявляв, що не виключає повернення країни до виконання умов Паризької угоди, якщо вийде домовитися про вигідніші умови для Вашингтона.

    Джерело: Радіо Свобода

    США клімат ООН Дональд Трамп президент Вашингтон
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