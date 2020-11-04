У «Слузі народу» готові до дострокових виборів до Ради

Арахамія заявив, що завжди готовий до дострокових виборів

Арахамія заявив, що «завжди готовий» до дострокових виборів

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що в разі нерозуміння з боку фракції дій президента Володимира Зеленського, він буде вимушений піти на розпуск Верховної Ради.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я переконаний, що він повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія», - сказав Арахамія.

За словами голови фракції, він «завжди готовий» до дострокових виборів до Верховної Ради.

2 листопада в ефірі ICTV президент Зеленський не виключив розпуск Ради, якщо депутати не проголосують за президентський законопроєкт про скасування скандальних рішень Конституційного суду та розпуск його складу.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

За словами очільника НАБУ Артема Ситника, у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.

31 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7 заявив, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті не без зовнішнього втручання.