Зеленський призначив тимчасового керівника Івано-Франківської області



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Віталій Федорів став в.о. голови Івано-Франківської ОДА

Федорів замінив на посаді Шмигаля, який став віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Віталія Федоріва.

Відповідний указ №44/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича», - зазначається в документі.

Як зазначається на сайті Івано-Франківської ОДА, з 20 листопада 2018 року Федорів працював заступником голови облдержадміністрації.

Як відомо, Зеленський 5 лютого звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Напередодні, 4 лютого Верховна Рада призначала Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.

На посаді міністра Шмигаль замінив Альону Бабак, яка пішла у відставку за власним бажанням.