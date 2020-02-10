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    Зеленський призначив тимчасового керівника Івано-Франківської області

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    Віталій Федорів став в.о. голови Івано-Франківської ОДА - Зеленський призначив тимчасового керівника Івано-Франківської області
    Віталій Федорів став в.о. голови Івано-Франківської ОДА

    Федорів замінив на посаді Шмигаля, який став віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій

    Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Віталія Федоріва.

    Відповідний указ №44/2020 опублікований на сайті глави держави.

    «Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича», - зазначається в документі.

    Як зазначається на сайті Івано-Франківської ОДА, з 20 листопада 2018 року Федорів працював заступником голови облдержадміністрації.

    Як відомо, Зеленський 5 лютого звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

    Напередодні, 4 лютого Верховна Рада призначала Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.

    На посаді міністра Шмигаль замінив Альону Бабак, яка пішла у відставку за власним бажанням.

    державна служба Верховна Рада Івано-Франківщина чиновник Володимир Зеленський
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