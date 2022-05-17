На Росію потрібно тиснути на всіх рівнях: звернення президента (відео)

Зеленський підбив підсумки 83 дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 83 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський зауважив, що на країну-агресорку потрібно тиснути на всіх рівнях.

«Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях. І щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний. Ось що нам треба. Щоб, як і в часи Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися зокрема й на силу мистецтва», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.