Зеленський про справу Гладковського: скоро ви побачите результати



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Питанням Гладковського займаються правоохоронні органи, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі будуть результати розслідування ймовірних розкрадань в «Укроборонпромі», до яких могли бути причетні колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський та його син Ігор.

Про це Зеленський заявив під час свого пресмарафону.

Журналіст запитав, «чи не перетворилися Свинарчуки, як ви їх називали раніше, знову в Гладковських?»

«Ні, не перетворилися. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Скоро ви це почуєте, побачите результати, наскільки я знаю», – сказав він.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський заявляв, що має намір добитися притягнення до кримінальної відповідальності Гладковського за підозрою в розкраданні у Збройних силах в разі перемоги на виборах президента.

7 березня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Гладковського і його сина Ігоря.