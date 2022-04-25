Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном

Остін і Блінкен анонсували новий пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до України. Про хід зустрічі повідомив Офіс президента.

«Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати Президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати усьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо», – наголосив Зеленський.

Президент обговорив із делегацією Сполучених Штатів пріоритетні питання – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Зеленський відзначив, що вже надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму $3,4 мільярди є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України.

«Це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для наших захисників і захисниць, які боронять рідну землю на передовій», – пише Банкова.

Окрему увагу приділили санкційній політиці, що має і надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора. «Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів», – підкреслив Володимир Зеленський та передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований експертною групою Єрмака-Макфола.

Також президент України окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

У ході зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки нашої держави.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня в Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит високопосадовців до України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Україні було обіцяно додаткову військову допомогу на суму $713 млн.