Американські дипломати повернуться в Україну найближчого тижня

У лютому 2022 року американські дипломати покинули Київ

США призначать нового посла в Україні

Американські дипломати можуть повернутися до України вже найближчого тижня. Про це повідомили президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін, пише Reuters, посилаючись на урядовця США.

Також, за словами Блінкена, у понеділок, 25 квітня, президент США Джо Байден призначить нового посла США в Україні. Попередня посол Марі Йованович завершила роботу у Києві достроково, у 2019 році.

Новим послом, як очікується, стане Бріджит Брінк, нинішня посол США у Словаччині.

Наразі тимчасово повіреною у справах США в Україні є Крістіна Квін.

Як відомо, в середині лютого Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві.

Нагадаємо, увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч.

Україні було обіцяно додаткову військову допомогу на суму $713 млн.

Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.



