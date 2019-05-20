Зеленський прибув на Банкову



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Фото: сайт Адміністрації президента

Володимир Зеленський вже в адміністрації, яку хоче перенести в інше місце

Новий президент Володимир Зеленський в оточенні охоронців пройшовся пішки по вул. Банковій.

Близько 13:57 він зайшов в будівлю Адміністрації президента.

Його супроводжував натовп прихильників, які бажали йому успіху. На питання президент не відповідав, дочекався, поки пройдуть його гості, і сам зайшов в АП.

Зараз у Зеленського має відбутися зустріч з іноземними гостями.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський склав присягу і отримав посвідчення президента, знак і гербову печатку.