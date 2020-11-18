Зеленський пообіцяв «вилікувати країну від всієї зарази»

Володимир Зеленський пообіцяв перемогти не тільки коронавірус, а й «інші віруси, бактерії, які шкодять Україні вже багато років поспіль»

«Кожна зараза сприйме ці слова на свій особистий рахунок», заявив президент

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв перемогти не тільки коронавірус, але й «інші віруси, бактерії, які шкодять Україні вже багато років поспіль».

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні ввечері 18 листопада.

«З вашою підтримкою спробую перемогти всі інші віруси, бактерії, які шкодять Україні вже багато років поспіль. Прізвища цих недугів вам добре відомі. І ми обов'язково вилікуємо країну від всієї цієї зарази. Очевидно, що кожна зараза сприйме ці слова на свій особистий рахунок. На їхніх телеканалах активізується серіал під назвою «В усьому винен Зеленський». Дуже популярний, до речі, серіал», – сказав Зеленський.

За його словами, тому він продовжує у режимі відеозвернень розповідати про роботу своєї команди.

Як відомо, Зеленський отримав результат повторного тесту на коронавірус.

Також 18 листопада повідомлялося, що Зеленський йде на поправку та сподівається незабаром виписатися з лікарні.

Раніше у «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.