У ДБР прокоментували обшуки в «5 елементі»



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Слідчі дії силовики проводять у справах щодо купівлі-продажу підприємства «Кузня на Рибальському»

Обшуки проводять слідчі ДБР та співробітники СБУ

Обшуки в фітнес-клубі «5 елемент» та ще за «деякими адресами» відбуваються в межах досудового розслідування у двох кримінальних проваджень, повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, пише Радіо Свобода.

Мова йде про справи про продаж п’ятим президентом України Петром Порошенком суднобудівного заводу «Кузня на Рибальському» та можливе зникнення носіїв із секретною інформацією із ситуативної кімнати Адміністрації президента.

«Дійсно, обшуки проводять слідчі ДБР за оперативного супроводу представників Служби безпеки України. Мова йде про досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: про купівлю-продаж заводу «Кузня на Рибальському» і про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію з так званої ситуативної кімнати», – сказала Іванова

Вона підтвердила, що обшуки проводяться за низкою адрес. Однак вона не уточнила, де саме.

«Це, дійсно, не лише «5-й елемент». Це декілька адрес. У зв’язку з тим, що слідчі дії тривають, я не можу вам розголошувати місце перебування наших працівників», ­– розповіла Іванова в коментарі Радіо Свобода.

Раніше Главком повідомляв, що люди в масках влаштували обшук у спортклубі «5 елемент», який пов’язують з Порошенком.

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5-й елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, колишній народний депутат Ігор Кононенко.