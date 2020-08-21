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    Зеленський сьогодні з робочою поїздкою перебуває на Миколаївщині

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    Володимир Зеленський 21 серпня прилетів у Миколаїв&nbsp; - Зеленський сьогодні з робочою поїздкою перебуває на Миколаївщині
    Володимир Зеленський 21 серпня прилетів у Миколаїв 

    Президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року

    Вранці 21 серпня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Зеленського.

    «Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували у межах Національної програми «Велике будівництво». Також Володимир Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

    Крім того, президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини», - йдеться у повідомленні.

    До слова, у селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили «Слуга народу» за допомогою пожежної машини.

    Напередодні президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Херсонську область. Зокрема, Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря».

    Також повідомлялося, що у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Раніше, 19 серпня, Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Там Зеленський пообіцяв за два роки побудувати міст у Запоріжжі. В рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.


    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Зазначимо, що цьогоріч робочі авіаперельоти Зеленського і Шмигаля обійдуться українцям у 67 мільйонів

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