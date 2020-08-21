У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України, який освоїв професію поштаря, став героєм фотожаб

Президент Володимир Зеленський своїми робочими поїздками регіонами надихнув мережевих жартівників на креатив.

Нагадаємо, на Херсонщині глава держава спробував себе у ролі поштаря, а у Запоріжжі він відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.