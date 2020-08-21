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    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб

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    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб

    Президент України, який освоїв професію поштаря, став героєм фотожаб

    Президент Володимир Зеленський своїми робочими поїздками регіонами надихнув мережевих жартівників на креатив.

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    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб
    У соцмережах жартують над «поштарем» Зеленським. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, на Херсонщині глава держава спробував себе у ролі поштаря, а у Запоріжжі він відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Володимир Зеленський президент
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